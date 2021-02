Vaccinazioni proseguono sia alla casa della salute che al San Bartolomeo

Sarzana - Val di Magra - “Oggi alla casa della Salute sono state vaccinate sessanta persone over 80, sono contento perché dopo la segnalazione dei giorni scorsi la situazione si è sbloccata”. Così l'assessore sarzanese alla sanità Costantino Eretta che in merito alla campagna vaccinale anti Covid spiega: “Si sta facendo il possibile anche perché le persone da chiamare sono molte e bisogna pianificare tutti gli spostamenti degli anziani che arrivano per sottoporsi all'iniezione”. Intanto al San Bartolomeo, interamente adibito allo scopo, prosegue la somministrazione dei vaccini Astrazeneca per medici, odontoiatri, veterinari e personale della sanità privata.

“Serviva molto spazio per garantire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza – aggiunge Eretta – quindi si è scelto di destinare tutto il quarto piano per allestire le stanze necessarie. Non si poteva fare altrimenti – conclude – e il piano è comunque raggiungibile in ascensore senza che le persone debbano attraversare l'ospedale”.