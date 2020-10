Vaccinazioni anti influenzali al Cup di Fornola, istruzioni per l'uso

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano avvisa la cittadinanza che è partita la campagna vaccinale anti-influenzale nel nostro Comune: i medici di famiglia dott.sse Ferrara e Ravenna e dott. Massa e Angelinelli effettueranno i vaccini ai loro pazienti ultrasessantenni nel locale sito al primo piano dell'edificio di Fornola già adibito a Cup, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi della collaborazione dei volontari della nostra Pubblica Assistenza.



A partire da mercoledì 14 ottobre, per prenotare un appuntamento per la vaccinazione con i dottori Ferrara, Massa e Ravenna, si potrà chiamare la linea dedicata al numero 3341033840 nelle giornate di martedì (9.00/12.30), mercoledì (14.30/16.30), giovedì (9.00/12.30) specificando il nome del proprio Medico Curante.

Le prenotazioni con il dott. Angelinelli verranno gestite direttamente da lui.



Gli appuntamenti verranno assegnati a partire dal 20 ottobre.



La campagna per la vaccinazione antinfluenzale terminerà il 22 dicembre 2020.



Si ricorda che i vaccini sono riservati a coloro che hanno compiuto i 60 anni di età.



Calendario delle vaccinazioni

presso il Centro Cup di Fornola (primo piano sede P.A.)



MARTEDI’

ore 15.00 - 19.00

dott. Angelinelli



MERCOLEDI’

ore 8.30 -12.30

dott.ssa Ravenna



GIOVEDI’

ore 14.30 - 18.30

dott.ssa Ferrara



VENERDI’

ore 9.00 - 12.00

dott. Angelinelli



SABATO

ore 8.30 -12.30

dott. Massa