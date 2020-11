Vaccinazioni alla ex Vaccari, sospese le prenotazioni

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano informa che, su richiesta dei medici di medicina generale, le prenotazioni per le vaccinazioni antinfluenzali presso l'ex area Vaccari sono sospese "a causa della mancata fornitura di dosi vaccinali da parte di Asl. I medici di famiglia - si legge nella comunicazione di Palazzo civico -, vista la mancanza di certezze relativa alla consegna dei vaccini, non possono assicurare al momento lo svolgimento delle vaccinazioni secondo il calendario previsto dalla campagna vaccinale".

Gli operatori avviseranno tutti gli utenti che hanno prenotato il vaccino attraverso il numero dedicato messo a disposizione dal Comune.

Per le prenotazioni si consiglia di rivolgersi direttamente ad ASL ai seguenti numeri: 0187 533920 (per le persone over 60) e 0187 533600 (vaccinazione pediatrica), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30.