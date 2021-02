Vaccinazioni al via anche a Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - Campagna vaccinale al via anche a Castelnuovo Magra dove questa mattina al centro sociale sono state somministrate le prime dosi agli over 80. "In giornata - sottolinea il sindaco Montebello - saranno vaccinate circa 100 persone, delle 650 previste. Teniamo particolarmente a ringraziare la nostra Protezione Civile che ha curato l'organizzazione della campagna, ASL 5 con i medici e gli infermieri, la Pubblica Assistenza, la Polizia Municipale e l'associazione "Amici di Giacò", che ci ha fatto trovare il Centro Sociale pronto ad accogliere staff e popolazione. Nelle prossime settimane proseguiremo la campagna di vaccinazione. Attendete la telefonata di convocazione da parte della Protezione Civile, ai recapiti da voi indicati in fase di adesione. Per quanto riguarda il resto della popolazione - conclude - attendiamo informazioni e pianificazione da parte delle istituzioni preposte".