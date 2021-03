Vaccinazioni a Castelnuovo, Montebello: "Prima dose per gli over 80 entro il 25 marzo"

Sarzana - Val di Magra - "La campagna di vaccinazione degli over 80 proseguirà nelle giornate del 22, 23 e 25 marzo prossimi, andando a concludere la somministrazione della prima dose a tutti coloro i quali hanno fatto richiesta di vaccinazione presso la sede del Centro Sociale". Lo annuncia il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello, che prosegue: "Nella giornata del 24 marzo si svolgerà la somministrazione della seconda dose ai vaccinati in data 24 febbraio scorso. Chi ha richiesto la vaccinazione al proprio domicilio, dovrà attendere la chiamata da parte di ASL 5.

Inoltre, per le seguenti categorie di persone: Ultravulnerabili under 80; Vulnerabili under 70; Personale scolastico, polizia locale, uffici giudiziari, protezione civile under 70; Personale dei Carabinieri, Forze Armate, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria; Personale delle Universita` (docente e non docente); si invita a visitare la pagina istituzionale di Regione Liguria, con tutte le informazioni necessarie per procedere alla vaccinazione".