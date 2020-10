Vaccari addio, il consiglio va in videoconferenza

Sarzana - Val di Magra - Stop consigli comunali in presenza a Santo Stefano di Magra. La costante crescita dei contagi sul territorio nazionale, come in Liguria e nello Spezzino, ha portato la sindaca Paola Sisti a emanare un'ordinanza con la quale si dettano le linee per per le prossime sedute del parlamentino valligiano. Non più quindi consiglio in presenza, seppur con debite distanze e a porte chiuse, alla ex Vaccari, ma sedute in videoconferenza. “Gli uffici – si spiega – stanno completando la dotazione delle infrastrutture telematiche volte a consentire riunioni da remoto di ogni tipo, incluse le riunioni del consiglio comunale”. Giusto ieri, 26 settembre, la situazione sanitaria ha portato all'annullamento del consiglio straordinario a tema ponte di Albiano. Le adunanze telematiche saranno trasmesse via streaming a favore del pubblico, cosa che potrebbe cambiare sensibilmente la resa della trasmissione dall'Opificio, purtroppo di lento caricamento. Il terminale operativo del sistema telematico che sarà utilizzato verrà collocato in Sala Pertini (in Piazza della Pace, dietro la biblioteca), e sarà in uso al segretario comunale per lo svolgimento del suo ruolo, nonché al presidente del consiglio comunale, carica che a Santo Stefano è rivestita dal sindaco Paola Sisti. Di fatto il Comune va a realizzare la modalità già intrapresa dalla scorsa primavera da Sarzana e La Spezia.