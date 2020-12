Università delle Tre Età di Lerici dona materiale sanitario al San Bartolomeo

Sarzana - Val di Magra - L'Università delle Tre Età di Lerici Unitre ha donato al reparto di pneumologia covid dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana prodotti per l’igiene del cavo orale e del naso per curare le lesioni della mucosa provocate dall’ossigeno ad alti flussi nella ventilazione e dare così sollievo ai pazienti.

La richiesta dei presidi è stata formulata dall'ospedale tramite Benedetta Eguez, infermiera del reparto pneumologia covid e la Parafarmacia De Angelis della Spezia che ha collaborato nella fornitura dei prodotti.

"Si tratta di un contributo modesto, che vuole però testimoniare l'ammirazione e la gratitudine per il personale sanitario che opera quotidianamente con spirito di abnegazione, sacrificio personale, grande umanità e competenza per dare sollievo alle persone che soffrono".