Unicef alla 'Festa di primavera' con le Pigotte maggiorenni Margherita e Floris

Sarzana - Val di Magra - Il giorno 19 maggio 2019 presso i giardini al Ponte di Arcola dalle ore 9 il Comitato provinciale per l'UNICEF della Spezia sarà presente alla Festa di Primavera con le sue Pigotte, le famose bambole di pezza che assicurano un kit salvavita ad un bambino in un paese in via di sviluppo. L'UNICEF con l'iniziativa “Adotta una Pigotta” fornisce a migliaia di bambini una serie di cure e di aiuti mirati a ridurre drasticamente la mortalità al di sotto dei cinque anni per malattie banali. In occasione della Festa di Primavera le donne SPI CGIL di Arcola hanno realizzato Margherita e Floris, Pigotte diventate maggiorenni ed eccezionalmente alte 170 cm. , grazie anche al contributo di alcune studentesse della classe V C del liceo artistico “Cardarelli” della Spezia che,

guidate dalla Prof.ssa Barbara Pedemonte,hanno dipinto i loro volti.