Unica corriera tra Arcola e Romito, Mastrantonio (Cgil): "Risultato ottenuto grazie al nostro radicamento"

Sarzana - Val di Magra - Dal 1° febbraio, per la prima volta, un unico mezzo del trasporto pubblico locale collegherà Arcola a Romito. Un servizio a cura del Comune di Arcola, con tre corse al giorno. “Un grande risultato ottenuto anche grazie alla raccolta di firme promossa dallo Spi Cgil della zona, che ringraziamo, come ringraziamo l’Amministrazione comunale di Arcola per la sensibilità dimostrata-dice Carla Mastrantonio, Segretario provinciale Spi Cgil- è stata risolta una esigenza “storica” della popolazione anziana del territorio. Questo è una concreto esempio del radicamento del sindacato pensionati e della sua capacità di intercettare i bisogni reali dei cittadini (prendere un’unica ‘corriera’ anziché due o tre per fare pochi chilometri), portarli all’attenzione dell’Ente pubblico che recepisce e si fa carico di ottenere il risultato con l’Azienda di trasporto. Un esempio di buon governo, che dimostra quanto possa essere virtuosa la collaborazione tra i corpi intermedi, le Istituzioni e le Aziende pubbliche. Come Spi Cgil continueremo a tessere rapporti proficui con i Comuni del territorio a partire dalle istanze di difesa dei diritti e di rilancio del welfare per cittadini e pensionati contenute nella piattaforma unitaria di contrattazione sociale.”