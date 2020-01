Una targa in sala consiliare per ricordare le vittime delle foibe

Sarzana - Val di Magra - In concomitanza con il Giorno del Ricordo, il Comune di Sarzana ricorderà la tragedia “delle foibe e dell'esodo degli italiani dall'Istria” con una targa marmorea commemorativa che sarà posizionata all'interno della sala del consiglio comunale. Dando seguito alla delibera di giunta del febbraio 2019 infatti la segreteria generale di Palazzo Roderio ha dato via libera all'impegno di spesa (500 euro per la ditta Giacomo Paita Marmi) per la realizzazione dell'opera.

La targa andrà così ad aggiungersi a quella che già ricorda Pietro Arnaldo Terzi, sindaco di Sarzana poi internato nel campo di concentramento di Mauthausen, per il quale nei giorni scorsi Aned, Anpi e Anppia avevano chiesto l'intitolazione della stessa sala consiliare.