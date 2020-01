Una sonda ecografica per il San Bartolomeo, l'ha donata la Proloco Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Grazie alla Proloco di Castelnuovo Magra, il reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana ha ora a disposizione una sonda ecografica lineare wireless. Uno strumento piccolo e maneggevole che collegato ad un tablet oppure ad uno smartphone consente di ridurre notevolmente i disagi per i pazienti che devono sottoporsi a dialisi.

Grazie alla preziosa collaborazione dell'infermiere Marco Romiti, l'associazione del centro storico castelnovese ha scelto di utilizzare i proventi delle manifestazioni svolte nel 2019 per dotare la struttura di uno strumento apprezzatissimo dal personale e soprattutto utile nell'attività quotidiana del reparto.

“La sonda sarà molto utile a questo presidio – ha sottolineato Simonetta Barbieri per la direzione sanitaria – e rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Pro Loco per questa donazione”.



“I pazienti in terapia emodialitica cronica necessitano, per poter essere sottoposti a trattamento, di essere ‘punti’ 2 volte per ogni seduta (3 sedute alla settimana) con aghi di grande diametro – ha spiegato il dottor Davide Rolla - Per molti anni gli infermieri dei reparti di emodialisi hanno incannulato ‘alla cieca’ gli accessi vascolari e questa tecnica, quando il vaso ematico non è ancora ben sviluppato (primi 6 mesi di trattamento) o quando è molto profondo, porta ad un rischio significativo di stravasi, formazione di ematomi e ad altre complicanze che aumentano disagio e sofferenze del paziente e mettono a rischio il funzionamento dell’accesso vascolare stesso.

L’accesso vascolare non adeguato comporta dialisi con complicanze di varia natura, ricoveri e notevole peggioramento della qualità di vita dei pazienti. Utilizzando, nei casi di fistole difficili e complesse, la tecnica ecoguidata, innovativa nel settore dell’emodialisi, è possibile incannulare con maggiore facilità il vaso sanguigno riducendo il numero di punture, il rischio di complicanze e il disconfort dei pazienti. La sonda permette una maggiore diffusione di tale nuova tecnica di incannulamento portando a miglioramento dei trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Ringrazio Marco Romiti, una colonna di questo ospedale, per aver suggerito l'acquisto di questo strumento che ridurrà il fastidio per i pazienti".

“Siamo tra i primi ad usare la puntura ecoguidata – ha evidenziato il dottor Matteo Trezzi, responsabile della dialisi di Sarzana – solo in Giappone l'uso dell'ecografo per le fistole è inserito nelle linee guida degli ospedali. Gli infermieri stanno già facendo un corso per utilizzare lo strumento al meglio e colgo anche io l'occasione per ringraziare la Proloco per la sua generosità e per l'aver capito l'importanza della sonda”.



Infine Domenico Mazza, presidente della Proloco presente alla conferenza stampa con Lucia Santucci e Bettina Boniforti: “Siamo molto felici di poter essere utili all'attività quotidiana del personale ospedaliero e di ridurre i disagi per i pazienti. Siamo una piccola realtà di paese ma veder ripagato in questo modo lo sforzo fatto per l'organizzazione delle iniziative ci rende orgogliosi. Saremo ben contenti – ha concluso – di continuare a contribuire con donazioni come questa, venite a trovarci”. Attiva da anni a Castelnuovo Magra la Proloco realizza ogni anno iniziative legate alla storia e cultura locale come la rievocazione della Pace di Dante e Arteinfiera, collaborando attivamente con altre manifestazioni come Benvenuto Vermentino e Pop Eat.