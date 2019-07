Una serata di yoga in mezzo alla natura all'Oasi Lipu

Sarzana - Val di Magra - "Yoga nella natura" in compagnia del Centro Surya è 'evento di venerdì 5 luglio (dalle 19) presso l'Oasi Lipu di Arcola.



Programma

Ore 19:00 registrazione dei partecipanti presso il centro visite;

Ore 19:30 Yoga e meditazione sul prato al calar della sera in compagnia del Centro Surya;

Ore 21:00 i partecipanti possono fermarsi nell’area verde per una cena al sacco vegetariana in condivisione; si raccomanda di evitare l’utilizzo di stoviglie “usa e getta”.

L’appuntamento è presso il Centro Visite “Davide Barcellone” dell’Oasi LIPU Arcola loc. San Genesio di Arcola (SP), area attrezzata del Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra-Vara.

L’evento è a offerta libera.

Si raccomanda di indossare indumenti comodi e portare una stuoia o un tappetino per l’attività. Si consiglia inoltre di essere muniti di un repellente per zanzare.

Per info e prenotazioni: tel. 349 095 6080, e-mail oasi.arcola@lipu.it