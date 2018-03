Una nuova perizia per le Poggi-Carducci

Il Comune di Sarzana ha affidato l'incarico ad uno studio aretino per il ricalcolo dell'indice di vulnerabilità.

Sarzana - Val di Magra - Dopo le accese polemiche delle scorse settimane e in vista degli interventi di “alleggerimento” del terzo piano, il Comune di Sarzana ha disposto una nuova perizia per il ricalcolo dell'indice di vulnerabilità del plesso scolastico Poggi-Carducci. L'incarico, che costerà all'ente 40.982 euro, è stato affidato all'ingegnere Paolo Spinelli dello Studio Gpa di San Giovanni Valdarno.



Come noto infatti l'attuale indice di vulnerabilità – accertato nella precedente perizia dell'ingegner Pucci – è pari a 0,1 a fronte di un minimo recentemente attestato a 0,6 in Gazzetta Ufficiale. Per questo l'Amministrazione “relativamente all'abbattimento del terzo piano dei corpi principali ritiene opportuno in una prima fase iniziale procedere alla realizzazione di interventi propedeutici quali lo sgombero degli arredi e materiale presente, nonché con la rimozione della pavimentazione e sottofondo esistente”. Alla luce di questi già annunciati interventi la giunta ritiene “opportuno ed indispensabile procedere al ricalcolo con livello di conoscenza 2 al fine anche di un più funzionale e puntuale prosieguo delle progettazioni e lavorazioni”.

Non potendo l'incarico essere “assolto dal personale tecnico interno” è stato quindi deciso di affidarsi allo studio toscano.