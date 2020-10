Una nuova passerella di collegamento alla ciclopedonale

Sarzana - Val di Magra - Proseguono i passaggi per il collegamento di Via Fonda, a Ponzano, con la ciclopedonale del Canale lunense. Un intervento che il Comune di Santo Stefano vuole realizzare prima di tutto a vantaggio dell'utenza debole, in modo che questa possa spostarsi a piedi o in bici in questa o quella direzione senza dover passare, almeno per un tratto, dall'assai trafficata Via Cisa. La soluzione immaginata è una passerella. Il Comune ha affidato a questi fini all'ingegner Marco Galletto un incarico di progettazione a più livelli per l'opera. Inoltre è stato affidato al geologo Massimo Morachioli l'incarico di realizzare una relazione geologico-geodetico-sismica relativa all'intervento, ritenuto prioritario e previsto per il 2020.