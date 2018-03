Una nevicata da 17mila euro

Il Comune di Sarzana ha dovuto provvedere ad interventi di somma urgenza per fronteggiare la nevicata di inizio mese.

Sarzana - Val di Magra - La nevicata di inizio marzo è costata oltre diciassettemila euro al Comune di Sarzana che ha dovuto provvedere ad interventi di somma urgenza per evitare situazioni di pericolo causate dall'ondata di gelo. L'emergenza ha riguardato principalmente la zona collinare del territorio sarzanese dove è stato necessario intervenire per sgomberare le strade dagli accumuli di neve e spargere il sale per evitare conseguenze per la viabilità.

Un'allerta che alle casse comunali è costata in tutto 17.600 euro andati alle ditte che hanno fornito sale e soprattutto mezzi e personale utilizzati per gli interventi di messa in sicurezza.