Una mini-invasione dei crocieristi nel cuore del centro storico

Sarzana - Val di Magra - Tre pullman con a bordo oltre 150 crocieristi hanno fatto tappa ieri mattina a Sarzana, particolarmente solare vista la bellissima e calda giornata pre-estiva. Ordinati in una lunga fila e muniti delle inseparabili macchine fotografiche e dei preziosissimi smartphone, hanno scattato centinaia di selfie e foto, incuriositi dalle chiese, piazze e monumenti che incontravano lungo il percorso seguendo gli iitinerari suggeriti dai capogruppo e dalle mappe consegnate dall'ufficio informazioni. Grande curiosità di fronte alla casa di Napoleone dove si e' creata una ressa di crocieristi con lo sguardo all'insu per poi raggiungere il primo meeting point di Piazza Matteotti dal quale sono partiti per un giro libero tra shopping ed enogastronomia.



Un trend positivo che ha visto arrivare fino ad oggi a Sarzana quattro pullman di media a settimana ma soprattutto da sottolineare i feedback positivi raccolti dai capogruppo che stanno iniettando entusiasmo a tutta la filiera che sta lavorando su questo progetto: dal desk del terminal Crociere che vendono il tour, ai capogruppo che raccontano Sarzana prima dell'arrivo e durante, alla collaborazione dello staff dello IAT per la distribuzione delle mappe materiale.

Da registrare una prima nota positiva da parte dell'assessore al Turismo Roberto Italiani ed il consulente marketing coordinatore del progetto Gianluca Giannecchini che vedono in questi flussi di crocieristi uno primo reale risultato della crescita turistica di Sarzana.