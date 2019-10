Una mail in Comune: "Italiani parli di Sarzana Patrimonio"

Sarzana - Val di Magra - Nel consiglio comunale in programma venerdì sera sarà affrontata anche la spinosa questione della recente deliberazione della Corte dei Conti (QUI) sulla situazione delle partecipate del Comune e in particolare su Sarzana Patrimonio Servizi, così come chiesto dai capigruppo della maggioranza (QUI). Argomento che nelle ultime ore è stato anche al centro di una mail, firmata, inviata da una cittadina a sindaco, giunta e consiglieri (e al nostro quotidiano) che chiama in causa l'attuale assessore al commercio e al turismo di Sarzana Popolare Roberto Italiani - all'epoca dei fatti revisore dei conti Palazzo Roderio – con tanto di verbale del collegio dei revisori sul bilancio di previsione datato 12 luglio 2014.



Alla voce “organismi partecipati” nel documento veniva rilevato come “Le società che hanno registrato perdite per tre esercizi consecutivi o che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali sono: Sarzana Patrimonio e Servizi Srl in liquidazione e Consorzio Sviluppo Sarzana. Tutti organismi che hanno approvato il bilancio di previsione d'esercizio al 31/12/12. Non sono previste poste destinate alla copertura di perdite o al finanziamento in conto capitale di società partecipate”. Bilancio che secondo i tre revisori (Roberto Madrignani e Candido Ribolini oltre a Italiani) era stato “redatto nell'osservanza delle norme di legge” e coerente.

“Per quale motivo non disse nulla in merito? - si chiede invece nella mail di ieri – Le società come la Patrimonio erano in perdita da tre anni e dovevano essere chiuse ma nelle conclusioni non si dice nulla. Perché non prescrissero la chiusura? Perché non segnalarono nulla di questo problema macroscopico? Non sarebbe corretto che l'assessore ci spiegasse come allora affrontarono la cosa?”.



“Se chiamato in causa – risponde oggi Italiani a CdS - spero che il consiglio comunale mi dia l'opportunità di intervenire e chiarire ogni questione. Per quanto riguarda questa lettera penso che qualcuno voglia distogliere l'attenzione da chi invece un po' di responsabilità ce l'ha davvero. Al di là del fatto che ritengo che non ci siano responsabilità personali pesanti ma ci sia stata invece un'operazione avventata e andata male per vari motivi, questa persona che non conosco dice anche cose che hanno poco senso. Nel 2014 la società era di fatto in liquidazione ma non poteva essere chiusa avendo ancora un attivo patrimoniale e dei debiti. Il senso di questa lettera? Può essere tutto e il contrario di tutto – conclude - io non ho nessun problema e se qualcuno vuole addossarmi delle responsabilità mi viene da ridere”.