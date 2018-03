Una giuria di qualità per la gara del pesto a Montemarcello

Il Comune di Ameglia aderisce alla "settimana del pesto" indetta dalla Regione.

Sarzana - Val di Magra - Si aprirà ufficialmente Lunedì 12 Marzo la settimana del pesto indetta da Regione Liguria per sostenere fortemente la candidatura del ‘Pesto al mortaio’ a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità e, sempre a sostegno della causa, anche il Comune di Ameglia intende aderire a questa iniziativa portando in piazza la tradizione. Domenica 18 Marzo si fonderanno tradizione e passione per il territorio, celebrando una giornata all’insegna della buona cucina e dello stare insieme animando uno dei Borghi più belli d’Italia: Montemarcello.

Piazza XIII Dicembre accoglierà quindi una vera e propria gara di pesto al mortaio a partire dalle 10.30 del mattino e fino a mezzogiorno, dopodiché pranzo all’aperto con specialità tipicamente liguri dove, ancora una volta, il pesto sarà il grande protagonista. Per la gara sono aperte le candidature dove tutti potranno partecipare per preparare il “Miglior Pesto di sempre” e tutti i partecipanti riceveranno gadget regalo messi a disposizione da Regione Liguria. Requisito fondamentale: il proprio mortaio, che sia di legno o di marmo non importa ma questo strumento sarà indispensabile per partecipare alla competizione. Lo stesso potrà anche essere messo a disposizione da amici o parenti. Per quanto riguarda invece gli ingredienti per preparare la salsa, i partecipanti li troveranno già pronti da utilizzare.

Tutte le candidature dovranno pervenire entro Venerdì 16 Marzo all’indirizzo email: turismo@comune.ameglia.sp.it indicando nome, cognome, età e residenza.

La giuria che decreterà il pesto più buono sarà formata dallo Chef Mauro Ricciardi, i giornalisti enogastronomici Gabriella Molli e Salvatore Marchese ed il fiduciario condotta Slow Food di La Spezia e Golfo dei Poeti Sandra Ansaldo.

“Vogliamo specificare che l’iniziativa è un modo anche per celebrare le nostre tradizioni gastronomiche – racconta l’Assessore al Turismo Cadeddu – pertanto anche la gara di pesto avrà un taglio assolutamente popolare senza voler escludere nessuno poiché auspichiamo che i partecipanti saranno dei veri e propri appassionati, dai più giovani ai più anziani. Ci auguriamo di riempire di gente la nostra bella Piazza”.

Durante la giornata sarà possibile firmare la petizione a sostegno della candidatura Unesco, una bella opportunità per tutti i liguri e per la nostra storia gastronomica. Per tutte le info e gli aggiornamenti: pagina facebook Vivi Ameglia. L’evento è sostenuto e patrocinato da Regione Liguria in collaborazione con i Comuni liguri, Camera di Commercio di Genova e Riviere di Liguria e Associazione Palatifini.