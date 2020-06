Una giornata di rafting sul Vara inaugura 'Estate nel Parco'

Sarzana - Val di Magra - Il Parco di Montemarcello-Magra-Vara riparte con il calendario 'Estate nel Parco', con appuntamenti dedicati alla natura, alla valorizzazione dei beni culturali e dei prodotti del territorio, dell'arte e della musica.

Tutte le escursioni saranno svolte seguendo le nuove disposizioni di sicurezza:

-la prenotazione è obbligatoria ed a numero chiuso

-i partecipanti devono essere dotati dei DPI

-i partecipanti dovranno rispettare le distanze di sicurezza e, in ogni caso, seguire le indicazioni del responsabile dell’attività.



Il calendario, nonostante tutto, sarà come ogni anno ricco e diversificato per permettere a ciascuno di godere, in sicurezza, delle notevoli emergenze naturalistiche e culturali del Parco.

La prima attività si terrà DOMENICA 7 GIUGNO 2020-RAFTING PER TUTTI

IL BATTESIMO DEL RAFTING SUL FIUME VARA, ACCOMPAGNATI DA WALTER FILATTIERA DEL CENTROSPORTAVVENTURA A.S.D DI BRUGNATO. UN’ESPERIENZA EMOZIONANTE PER VIVERE LA NATURA CON GLI OCCHI DEL FIUME.

Percorso: Cà di Vara - Brugnato

Durata: Mezza giornata

Ritrovo: uscita autostrada Brugnato, presso la sede del Centrosportavventura A.S.D ore 09.30

Esperto: Walter Filattiera responsabile del Centrosportavventura A.S.D e un esperto dell’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara

Età minima dei partecipanti 6 anni.



Attrezzatura necessaria: Un paio di scarpe da poter bagnare – una maglia da indossare sotto la muta. Tutto il materiale tecnico è fornito dagli organizzatori. Non dimenticare la mascherina e indossala quando le circostanze lo richiedono e rispetta sempre la distanza sociale

Costo 25 euro gli adulti e 20 euro i bambini dai 6 ai 14 anni (prezzi convenzionati con il Parco in occasione dell’evento)

A cura del CEA del Parco di Montemarcello Magra Vara in collaborazione con il Centrosportavventura A.S.D di Brugnato

(Il Centrosportavventura A.S.D di Brugnato adotta le linee guida di contrasto alla diffusione del COVID-19 approvate dalla Federazione Italiana Rafting/CONI/Consiglio dei Ministri)



Gli appuntamenti continueranno per tutto il mese di giugno e luglio spaziando da escursioni, come quella in Val di Vara dove si potrà visitare un’azienda produttrice del celebre miele calicese, a piccoli momenti teatrali con la lettura di versi ispirati al Golfo dei Poeti ed ai suoi sentieri. Non mancherà certamente l’escursione al sito della Farfalla Dorata di San Lorenzo, dedicata al compianto e indimenticabile Enrico Calzolari, scopritore del sito.

Numerose saranno le collaborazioni e gli esperti che, coadiuvati dal CEA del Parco, permetteranno la realizzazione di questo calendario.

Per tutte le iniziative, realizzate secondo le norme anti-covid, i posti saranno limitati e la prenotazione è quindi obbligatoria, entro il giorno prima, al numero tel. 327 1273871 – Coop Hydra

Per tutte le informazioni:

mail: comunicazione@parcomagra.it

mobile: 327 1273871