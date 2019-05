Una cena per sostenere il Gaslini all'agriturismo Il Fienile di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Si chiama «Coltiviamo il cuore» l’iniziativa benefica promossa da Coldiretti Donne Impresa Liguria e Campagna Amica Liguria, per mostrare il valore sociale dell’agricoltura e sensibilizzare la cittadinanza su tematiche che toccano tutti da vicino, in particolare gli agriturismi Coldiretti che aderiscono all’iniziativa devolveranno l’intero ricavato di cene, pranzi o pernotti per l’acquisto di attrezzature destinate al reparto di chirurgia pediatrica dell’istituto Gaslini di Genova. Per la provincia della Spezia partecipa al progetto l’agriturismo Il Fienile di Cinzia Angelotti a Masignano di Arcola, con una cena organizzata la sera di venerdi 17 maggio dal titolo «Cuore di mamma», che unisce l’evento benefico con la festa della mamma. Questo il menù della serata: antipasti torta di porri e zucchine, polpettine alla menta con crema di formaggio, fiori di zucchine ripieni su salsa al basilico, panizza e salumi. Primo piatto ravioli al toco, secondo piatto coniglio ripieno su insalata campagnola. Dolce cuore di millefoglie con crema chantilly e fragole. Vini dell’azienda agricola Spagnoli. Costo 25,00 euro a persona. Nel corso della serata verranno letti brani tratti dalla raccolta "Pensieri di Mamma" Panesi Edizioni. Per prenotare telefonare al 3470183605. L’evento successivo per la provincia della Spezia avrà luogo il 15 agosto presso l’agriturismo La vite rossa di Carro.