Una celebrazione per commemorare i canonici e i parroci defunti a Brugnato

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì prossimo 11 novembre il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti sarà a Brugnato. Visiterà il cimitero urbano della città vescovile e, alle 15, come già negli anni scorsi, celebrerà la messa per i canonici e per i parroci defunti. La celebrazione avrà luogo presso la cappella cimiteriale di recente costruita proprio per le sepolture dei canonici della chiesa concattedrale. I fedeli sono invitati alla celebrazione, che avrà luogo comunque nel rispetto delle regole in vigore per il distanziamento sociale.