Una carta da 150 euro per le famiglie arcolane visitate dalla cicogna nel 2020

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola eroga a favore delle famiglie residenti nel territorio comunale che hanno

registrato un nuovo nato nel 2020 un buono spesa una tantum denominato “Carta Auguri Nuovi Nati”, del valore di 150 euro. Il buono è spendibile nelle farmacie e nei negozi di articoli per bambini del comune di Arcola che hanno aderito all'iniziativa per acquistare beni di prima necessità per la prima infanzia.



Il buono spesa denominato “Carta Auguri Nuovi Nati” del valore di € 150 sarà consegnato alle famiglie che hanno registrato una nuova nascita nell’anno 2020 e che siano residenti nel Comune di Arcola. La carta sarà consegnata ad uno dei genitori che dovrà recarsi per il ritiro, munito di carta d’identità e certificato di nascita del figlio, presso la biblioteca civica del Comune di Arcola, nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nel periodo dal 15 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, data ultima in cui sarà possibile utilizzare la carta per acquisti. La carta non è cedibile, non è utilizzabile come denaro contante e deve essere spesa esclusivamente presso le farmacie, ed i negozi per bambini inseriti nel seguente elenco che hanno aderito all'iniziativa:



Farmacia Federici - Via della Repubblica 12, Ponte di Arcola



Farmacia Tonelli - Via Ameglia 35, Romito di Arcola



Farmacia del Termo - Via Sommovigo 211, Termo di Arcola



Baby Store (negozio di articoli per bambini) - Via Aurelia Nord 338, Arcola