Un successo la festa della famiglia ad Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Una giornata dedicata ai bambini ed alla famiglia quella che si è svolta Domenica 19 Maggio presso la palestra della Scuola Don Lorenzo Celsi di Ameglia e che, nonostante il maltempo ed il cambio della location (inizialmente lungofiume di Fiumaretta), ha registrato una grande affluenza.

Si dice molto soddisfatta l’Assessore Ferti, assessore al Turismo e politiche dell’infanzia e famiglia, che ringrazia tutte le Associazioni, le scuole, i volontari e gli operatori che hanno partecipato offrendo laboratori didattici e spettacoli di intrattenimento.



Zoe Gestione Servizi Culturali, La Tavola Rotonda, LaAv Sarzana, NANIROSSI, Abygaille, La Famiglia, Accademia Bianchi Sarzana, Croce Rossa Fiumaretta, Avis Ameglia, Scuola dell’Infanzia Fiumaretta, Barry Dogs Campus, erica Appiani, Scuola Primaria Ameglia, queste le Associazioni e le cooperative presenti durante la giornata.

La giornata della famiglia si conferma un momento magico – dice Serena Ferti –Per me è molto più di una semplice festa, è soprattutto qualcosa in cui credo profondamente, un’opportunità per passare del tempo tra famiglie e fare rete in un’ottica di crescita comunitaria. Nonostante le difficoltà del tempo e del cambio location la partecipazione è stata ampia, segno che c’è necessità e bisogno di questi momenti aggregativi.

Appuntamento, quindi, alla prossima primavera sperando in un clima più clemente per poter tornare a festeggiare all’aperto.