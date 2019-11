Un successo “Roba da matti”, progetto di integrazione di Coopselios e Radio Rogna

Sarzana - Val di Magra - Si possono riascoltare in podcast sul sito di Radio Rogna le nove puntate registrate dai ragazzi della Casa Famiglia Carpanedo, della residenza per disabili Scuola Pagani e di Villa Carani che hanno partecipato al progetto radiofonico “Roba da matti”. Da gennaio ad agosto, gli utenti e gi operatori delle due strutture gestite da Coopselios hanno creato e registrato un programma radiofonico, in maniera indipendente e autoprodotta. Grazie alla collaborazione con il “Lavoratorio Artistico” e la sua una web radio, “Radio Rogna”, sono stati messi a disposizione mixer, microfoni, computer, software e quanto necessario per sperimentarsi nel linguaggio radiofonico. Complessivamente sono state registrate nove puntate di cui una in diretta.

“Gli esiti del progetto sono andati oltre le più rosee aspettative, sia se si considera il coinvolgimento degli utenti che se si valuta la qualità del prodotto finale” afferma Oscar Galli - Responsabile del Servizio Scuola Pagani – Villa Carani. “Le nove puntate prodotte, di un’ora ciascuna, non hanno nulla da invidiare alle trasmissioni radiofoniche che quotidianamente vanno in onda sulle emittenti nazionali”.



“La nostra intenzione è quella di continuare la collaborazione con Radio Rogna. Ormai Walter Ubaldi e Simone Ricciardi sono diventati parte della nostra famiglia. Ci teniamo molto a ringraziarli per la professionalità, l’ironia e la sensibilità con la quale hanno gestito il progetto” ha dichiarato Federico Emanueli, Responsabile della Casa Famiglia del Carpanedo.

Entusiasti gli utenti, che attraverso la partecipazione al programma radio hanno lanciato un messaggio pieno di emozione: “Ci siamo! Guarda cosa riusciamo a fare!”. “Spesso ascoltiamo le puntate mentre andiamo in automobile o al pomeriggio e ogni volta che un visitatore entra in Casa famiglia e le ascolta ci fa un sacco di complimenti. Sembra non credere che quelli che parlano siamo noi!” racconta Daniela, utente della Casa Famiglia del Carpanedo.



La puntate sono disponibili nel servizio Podcast di Radio Rogna all’indirizzo https://soundcloud.com/user-613217562/sets/roba-da-matti.