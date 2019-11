Un semaforo per le uscite di emergenza dei Vigili del Fuoco

Sarzana - Val di Magra - La giunta di Sarzana ha approvato nei giorni scorsi le linee di indirizzo per l'installazione di un semaforo sulla Variante Aurelia azionabile in caso di uscita di emergenza dei mezzi dei Vigili del Fuoco.

La caserma si affaccia infatti su uno dei tratti maggiormente trafficati della Val di Magra che, specie nelle ore di punta, rende meno agevoli le manovre dei mezzi che ovviamente devono uscire con la massima tempestività per essere sui luoghi delle emergenze nel minor tempo possibile. “Riteniamo – osserva l'assessore Torri nella delibera – di dover installare un semaforo che possa regolamentare il traffico in occasione di ogni situazione emergenziale che necessiti di un rapido intervento da parte dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso. L'obiettivo è quello di facilitare gli operatori nello svolgimento della missione istituzionale per garantire la sicurezza dei cittadini di Sarzana e della Val di Magra”. Toccherà ora al comandante della Polizia Locale Franzini la predisposizione di un'apposita ordinanza e del protocollo d'intesa con il corpo dei Vigili del Fuoco per la realizzazione dell'impianto.