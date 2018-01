Un riconoscimento per il Lavoratorio nel giorno della memoria per Tusa

Venerdì la casa di cultura sarzanese ha partecipato in Sicilia alla cerimonia per una delle vittime della Torre Piloti di Genova. Domani Radio Rogna avvierà invece il suo palinsesto quotidiano.

Sarzana - Val di Magra - E' stato consegnato un riconoscimento anche al Lavoratorio Artistico di Sarzana venerdì al Teatro Trifiletti di Milazzo dove si è conclusa la lunga ed intensa giornata dedicata a Giuseppe Tusa, una delle nove vittime del crollo della Torre Piloti di Genova nel quale persero la vita anche Sergio Iacoviello e Sergio Basso. Da più di un anno infatti la casa di cultura sarzanese all'interno della trasmissione della sua Radio Rogna “Cascasse il monday” dedica ampio spazio ad associazioni e realtà toccate da episodi come quello del 7 maggio 2013. Dai familiari delle vittime della strage di Viareggio fino ad Adele Chiello Tusa, madre del sottoufficale, più volte intervenuta in diretta che ha fortemente voluto una delegazione di via dei Giardini alla cerimonia. Un'iniziativa aperta dalla scopertura di un monumento intitolato a Tusa in uno degli snodi nevralgici della località siciliana, e proseguito con una seconda parte dedicata al tributo degli amici ma anche di tutti coloro che in questi anno hanno sostenuto la madre. Fra questi anche avvocati e periti che il prossimo 5 aprile torneranno in aula a Genova per il secondo grado del processo.

La targa ricordo ricevuta da quelli del Lavoratorio ha preceduto di poche ore anche un altro momento davvero significativo per Radio Rogna, unica emittente della provincia, che dalle 20 di domani inizierà a trasmettere senza interruzioni tutti i giorni.

“Il 25 aprile 2016, andava in onda la prima “storica” diretta internet dal titolo “La liberazione delle frequenze” - raccontano - una prova per tastare il terreno...web. Subito dopo è nata l’idea di una trasmissione legata alle attività del Lavoratorio: “Scambi di Frequenze”, dirette radio di live musicali, presentazioni di libri, incontri con poeti e tutte quelle attività che potevano essere condivise con un pubblico anche radiofonico. Poi, la grande scommessa: “Cascasse il Monday”, una diretta radio settimanale, che a partire dal 3 Ottobre 2016 è sempre andata in onda, cascasse il mondo, tutti i lunedì. Da questa esperienza e dagli incontri sempre stimolati dalle numerose e variegate attività del Lavoratorio artistico, nascono la voglia e la forza di creare una vera e propria web radio in grado di trasmettere sette giorni su sette per ventiquattrore al giorno. Musica, certo, ma anche tante nuove trasmissioni a riempire il palinsesto di Radio Rogna. Un sogno che si avvera – sottolineano – o forse, il naturale desiderio non tanto di organizzare, gestire e parlare di cultura quanto di produrla, proporla, viverla e condividerla”.