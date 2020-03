Un progetto per rigenerare l'area del laghetto Valdarena

Sarzana - Val di Magra - Non soltanto il Comune della Spezia (vedi QUI), ma anche quello di Arcola ha deciso di partecipare al 'Bando restauro ambientale sostenibile' lanciato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Uno strumento che può finanziare progetti fornendo un contributo massimo di 350mila euro, e con quota di partecipazione comunque non superiore al 75 per cento dell'importo totale. L'amministrazione arcolana, guidata dal sindaco Monica Paganini, ha deciso di puntare sul 'Progetto di rigenerazione naturale e valorizzazione ambientale area periurbana laghetto Valdarena', redatto dall'architetto Labanti, responsabile dell'Area pianificazione e sviluppo. Un progetto del valore stimato di 345mila euro complessivi che comprende tracciato per mountain bike, percorso pedonale, area per rappresentazioni, area verde/percorso ludico. Palazzo civico si impegna a cofinanziare l'intervento con 86.250 euro, cioè il 25 per cento del totale, in caso di esito positivo della partecipazione al bando. Le risorse necessarie saranno individuate nel bilancio 2020-22.



L'amministrazione comunale è titolare della disponibilità dell'area di intervento, compresa tra fiume ed ex zona industriale e ricadente nel Parco, in virtù di atti di concessione demaniale per le porzioni ricadenti nell'ambito fluviale, e in ragione della sottoscrizione di specifica lettera di intenti con la società 'Deposito di Arcola srl', proprietaria della restante parte del compendio, “già dichiaratasi disponibile a interagire con il Comune per le finalità di riassetto dell'area”, come si legge nella delibera approvata dalla giunta Paganini. L'area, così ancora nelle carte, “dismessa da tempo, deve poter essere recuperata e rivalutata a fini naturalistici e di educazione ambientale attraverso una serie di operazioni di riassetto che possano garantire il reinserimento di funzioni correlate alla vita delle limitrofe ampie parti di territorio urbanizzato e antropizzato”. Esiti del bando? Appuntamento a giugno.