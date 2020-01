Un progetto di formazione per esperti di analisi sensoriale del miele

Sarzana - Val di Magra - L'Italia ha la più ricca produzione di mieli uniflorali (prodotti cioè da api che bottinano in prevalenza i fiori di una sola specie botanica), e dunque la più ricca gamma di mieli con caratteristiche organolettiche differenti.



Chi partecipa a un corso di analisi sensoriale del miele viene formato a:

- riconoscere i miele uniflorali maggiormente prodotti in Italia (circa 18);

- valutare la purezza di un miele uniflorale;

- riconoscere i difetti di un miele;

- Conoscere il metodo di produzione, l'etichettatura, la legislazione sul miele.



L'esperto di analisi sensoriale dei mieli impara a riconoscerli attraverso i cinque sensi. L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui esista un elenco ufficiale di persone qualificate a far parte dei gruppi di assaggio che devono esprimere valutazioni sensoriali sul miele. L'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele è stato istituito ufficialmente nel 1999, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è gestito dal Crea che si avvale per questo di un Comitato di Gestione. Per essere riconosciuti formalmente come esperti è necessario seguire un percorso formativo che si articola in tre corsi:

corso di introduzione,

corso di perfezionamento di I livello

corso di perfezionamento di II livello (corso-esame).

Per iscriversi all'Albo Nazionale è necessario, infine, superare l'esame finale che normalmente si svolge a Bologna presso il Crea-Api. Apiliguria in collaborazione con l’Albo nazionale di analisi sensoriale del miele, vorrebbe formare in provincia di La Spezia tecnici in grado di dare valutazioni e formulare giudizi obiettivi sul miele attraverso l'analisi sensoriale.



I passaggi formativi che Apiliguria Sez. La Spezia prevede di organizzare sono i seguenti:

1. fine gennaio 2020: organizzazione del corso d’ Introduzione all’analisi sensoriale anche nella nostra

provincia ;

2. fine anno 2020: corso di perfezionamento di primo livello;

3. primavera 2021: il corso di perfezionamento di secondo livello con esame finale ed entrare così a

far parte dell’Albo nazionale

Il corso d’introduzione durerà 28 ore e in quattro giornate: 30, 31 gennaio, 1, 2 febbraio 2020 nell’orario dalle 9-12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Come previsto da disciplinare sarà a numero chiuso (massimo 25 partecipanti). Il corso si svolgerà all’Hotel Sant’Andrea via variante Aurelia 34, 19038 Sarzana. Quota partecipazione: 150€ per i soci Apiliguria e 180€ per i non soci. (150€+30€ per tessera ridotta)