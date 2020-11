Un positivo in Comune, dieci dipendenti in quarantena

Sarzana - Val di Magra - Dovrebbero rientrare in ufficio nei prossimi giorni i dieci dipendenti del Comune di Castelnuovo Magra in quarantena da ieri a causa di un caso registratosi nell'ufficio urbanistica. La positività è stata accertata solo domenica e subito dopo sono scattate le procedure per tutte le persone che hanno avuto contatti con la persona fino a martedì scorso (suo ultimo giorno di lavoro), fra i quali anche alcuni agenti della Municipale.

“Nel disagio dovuto alla mancanza di dieci dipendenti su 35 – spiega il sindaco Montebello – la cosa positiva è che al momento nessuno manifesta sintomi quindi auspichiamo che possano rientrare quanto prima. L'attività dell'ufficio tecnico prosegue in modalità smart working – conclude – mentre per quanto riguarda l'attività della Municipale i Carabinieri della nostra stazione si sono già offerti di sopperire in caso di necessità”.