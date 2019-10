Un parco interregionale per il Magra? Se ne parla a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo 5 Stelle in Regione Toscana, organizza un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini, a tutte le associazioni del territorio e a tutte le forze politiche, liguri e toscane, per lavorare insieme alla trasformazione del Parco Regionale Montemarcello Magra in Parco Interregionale Liguria-Toscana. L’invito arriva dalla capogruppo regionale Alice Salvatore, che sarà presente all'incontro del 21 ottobre (dalle 17.30 alle 19.30) presso la Sala della Repubblica di Sarzana, con il consigliere regionale Marco De Ferrari e il capogruppo M5S in Regione Toscana Giacomo Giannarelli. "Illustreremo nel dettaglio le ragioni ambientali e naturalistiche ma anche quelle non meno importanti di natura socio economica ed istituzionale. Ci vogliamo impegnare insieme all’amministrazione regionale Toscana e il relativo Consiglio per dare il via alla procedura di istituzione del nuovo Parco. Un obiettivo ambizioso che insieme può diventare realtà per tutti i liguri e toscani”, concludono i consiglieri del MoVimento 5 Stelle.