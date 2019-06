Un parco fluviale a cavallo tra due regioni, se ne parla venerdì a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Legambiente con il patrocinio di Federparchi organizza il Forum per il Parco interregionale ligure toscano del Fiume Magra per una gestione integrata dell’ecosistema fluviale. Appuntamento venerdì 21 giugno 2019 dalle 17,00 alle 20,00 al Centro Sociale Barontini via Ronzano 1, Sarzana.

Un’occasione per fare il punto sul Parco Interregionale del Fiume Magra e la gestione integrata del sistema fluviale con gli amministratori regionali e locali, le associazioni, i principali stakeholder del bacino idrografico interregionale ligure e toscano. Durante l’incontro la nostra associazione presenterà un dossier sul tema e proporrà alla discussione un 'manifesto d’intenti per l’istituzione di un sistema di tutela e valorizzazione integrata e interregionale del fiume Magra’.



“Il fiume Magra ha caratterizzato da sempre l’unità ecologica, sociale ed economica della Lunigiana storica, identificata con il suo bacino idrografico - spiega Alessandro Poletti, Presidente Legambiente Val di Magra - Il bacino oggi è diviso tra due Regioni: Toscana e Liguria, una separazione amministrativa che ha portato con sé necessariamente anche strumenti e modelli di gestione del territorio e degli ecosistemi non unitaria. Il fiume e il suo ecosistema può diventare l’elemento unificante dove applicare politiche di gestione ambientale coordinate e unitarie.



Legambiente con il ‘Forum per il Parco Interregionale del fiume Magra’ propone alle Istituzioni ed agli stakeholder liguri e toscani di affrontare e risolvere questo tema con strumenti adeguati come, appunto, il Parco Interregionale”.



Programma



Introducono e coordinano i lavori



Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria



Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana



Interventi programmati



Un dossier sulla tutela del fiume Magra



Alessandro Poletti, Presidente Legambiente Val di Magra



Per un sistema interregionale di tutela del fiume Magra, presentazione del Manifesto di Legambiente



Matteo Tollini, Responsabile Aree protette e biodiversità Legambiente Toscana



Il Piano Strutturale Intercomunale della Lunigiana: le proposte per il fiume Magra.



Fabrizio Cinquini, Coordinatore Scientifico PSI della Lunigiana



Ne discutono



Federica Fratoni, Assessore all’Ambiente e Difesa del Suolo Regione Toscana



Stefano Mai, Assessore ai Parchi e Biodiversità Regione Liguria (in attesa di conferma)



Pietro Tedeschi, Presidente Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara



Roberto Valettini, Presidente Unione di Comuni Montana Lunigiana



Roberto Costa, Coordinatore Federparchi Liguria



Sono invitati ad intervenire: Sindaci, Rappresentanti istituzionali, Associazioni e portatori d’interessi di Liguria e Toscana



Conclusioni



Antonio Nicoletti, Responsabile Nazionale Aree protette e Biodiversità Legambiente