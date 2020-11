Un'ordinanza della Polizia Locale per regolare la circolazione nei pressi del nuovo supermercato

Sarzana - Val di Magra - A una settimana dall'apertura del nuovo supermercato MD su viale XXV Aprile a Sarzana il comandante della Polizia Locale ha firmato un'ordinanza che disciplina la circolazione nei pressi del nuovo insediamento commerciale rendendola più sicura. Il comandante osserva infatti come “la segnaletica stradale realizzata dalla ditta esecutrice dei lavori sulla base id un progetto sul quale la Polizia Locale ha poi apportato modifiche per rendere più sicura la circolazione stradale e sulla quale si riserva di ulteriori modifiche necessarie”. Il dirigente ha quindi ritenuto necessario disciplinare la circolazione vietando “il transito pedonale nel sedime stradale antistante l'area commerciale in direzione Sarzana centro”.