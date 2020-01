Un nuovo strumento di prevenzione per la Protezione civile di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Un nuovo strumento di prevenzione incendi, entrerà a far parte della già numerosa e tecnologica attrezzatura del gruppo di protezione civile e antincendio boschivo Amegliese. Ad annunciarlo è il Vicesindaco Cadeddu con delega alla protezione civile.

Si tratta di uno strumento di altissima tecnologia capace di capire se su un terreno appena spento presenta ancora potenzialità di rischio. "La prevenzione - dice Cadeddu - è alla base di tutto per poter intervenire in tempi rapidi durante le situazioni di allarme e anticipare azzerando il rischio le situazioni che potrebbero sfuggire dalle mani”.



La termocamera TI60+ Brevettata da Fluke Corporation, si avvale della tecnologia IR-Fusion che acquisisce le immagini una digitale a luce visibile e un'immagine a infrarossi, la fotocamera combina queste due immagini in una sola e permetterà di visualizzare l'immagine totalmente in infrarosso o a luce visibile in modo da visualizzare punti di calore. Subito dopo l’estinzione degli incendi, laddove ci sia una folta vegetazione con alberi a radici molto profonde la sensazione è quella dello spegnimento totale, molto spesso invece la sorpresa si nasconde sotto terra ed è proprio dalle radici che il focolaio può riprendere ad alimentarsi.

"Dopo l’acquisto del drone - prosegue il vicesindaco - ho subito voluto investire su un’altro strumento molto all’avanguardia per la prevenzione degli incendi, la termocamera ci servirà per affrontare qualora dovesse esserci un incendio, le sempre più frequenti estati torride, ma sarà anche messa a disposizione di tutti quei territori che ne avranno bisogno, mai abbassare la guardia quando si parla di incendi basti vedere quello che sta succedendo in Australia zone ampie come la Corea interamente rase al suolo.

Specialmente nel periodo estivo complice anche il cambiamento climatico sempre più simile ad un clima tropicale che mediterraneo, in periodi di lunga sicita e giornate molto ventose purtroppo il rischio per le nostre zone è altissimo e vista la vastità del territorio dobbiamo sempre stare in guardia, la nostra squadra è in costante formazione è preparata ad affrontare situazioni critiche ed è comunque sempre pronta ad intervenire sia nel nostro territorio che fuori zona laddove necessiti”.