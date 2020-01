Un nuovo sportello di Fnp Cisl a Vezzano Ligure

Sarzana - Val di Magra - Taglio del nastro ufficiale questa mattina a Vezzano Ligure per la nuova sede FNP – CISL, Federazione Nazionale Pensionati aperta in via Termo 76 ai Prati nei pressi della stazione ferroviaria. Responsabile della sede è Mario Landucci. Fanno parte dello staff Giuseppe Casini e Laura Fossati. Presenti all’inaugurazione il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni Loredana Canessa, coordinatrice donne della Cisl e membro della segreteria provincia Fnp con Maurizio Del Vigo e il segretario provinciale (Fnp) Antonio Montani. Antonio Carro, segretario generale provinciale Ust-Cisl e Sergio Migliorini segretario generale Fnp Genova, Giorgio Pigoni, Fnp Liguria, ed Ettore Cisl LIguira. A impartire la benedizione don Ugo Infante, parroco di Vezzano Ligure. Ha osservato Montani, segretario provinciale Fnp Cisl La Spezia: “Si tratta di un punto che servirà tutta la comunità e che sorge in una zona molto importante”. Così Migliorini Fnp: “Nostro obiettivo è quello di essere vicini e presenti nelle periferie punto che dobbiamo presidiare e non abbandonare mai come sottolinea sempre la nostra segretaria nazionale Anna Maria Furlan”. Aggiunge Carro: “La nuova sede baricentrica e vicina alla stazione rappresenta per tutta la zona un riferimento importanti. Siamo vicini alle persone, agli anziani e a tutti coloro che hanno bisogno”. Conclude il sindaco Bertoni: “Si tratta di un servizio nuovo e importante che potenzia le strutture sindacali presenti sul territorio”. La nuova sede sarà operativa ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 con servizi dedicati per aspetti fiscali, patronato, consulenze e informazioni.