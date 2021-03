Un nuovo progetto creativo con il comico Andrea Di Marco per guardare all’olio come non si è mai fatto

Sarzana - Val di Magra - Un nuovo progetto creativo con l'attore e comico Andrea Di Marco per guardare all’olio come (forse) non si è mai fatto. Un unico, grande assaggio corale con cento assaggiatori in tutta Italia e giornalisti in collegamento per un’inedita "lezione di olio". Un evento ironico e competente su un prodotto centrale dell’economia italiana, che merita di essere raccontato e acquistato con intelligenza. Un evento dedicato in particolare a comunicatori e media di food, turismo, cronaca, economia e cultura - per un punto di vista professionale sull'argomento - e alla filiera dell’extra vergine di qualità - per "innamorare" i consumatori. E L'appuntamento è fissato per lunedì 29 marzo alle 11.30. Qui tutte le info per gli interessati