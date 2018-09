Un nuovo parroco a Ponzano: è Don Fasoli

Sarzana - Val di Magra - Domenica prossima 30 settembre il sacerdote don Tommaso Fasoli farà l’ingresso come parroco di Ponzano Madonnetta. Nella chiesa parrocchiale, santuario della Madonna di Castiglioni, sarà il vescovo Luigi Ernesto Palletti a celebrare alle 15.30 la Messa con la presentazione del nuovo parroco e l’immissione in possesso. Don Fasoli sostituisce don Luca Gualdi, trasferito a San Terenzo al mare. Don Fasoli, nato a Milano il 22 marzo 1978, è stato ordinato sacerdote alla Spezia il 25 giugno 2011 dal vescovo Francesco Moraglia. Ha conseguito la laurea in lettere, il baccellierato in filosofia e la licenza in teologia pastorale. Dall’estate 2011 era parroco a Borghetto Vara e nelle parrocchie vicine.



Nell’ottobre di quell’anno, come è noto, Borghetto fu colpita da una devastante alluvione, con diverse vittime, ed il parroco, nei giorni seguenti, fu in prima fila nel prestare i soccorsi e nell’organizzare la ripresa, anche sotto il profilo spirituale. Già insegnante di Religione alle medie di Brugnato, da alcuni anni svolge tale incarico anche nel liceo scientifico “Pacinotti” della Spezia.