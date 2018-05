Un nuovo negozio per Sarzana. Arriva Reo Galante

Sarzana - Val di Magra - Approda a Sarzana lo stile Reo Galante un nuovo negozio di abbigliamento maschile a Sarzana. "Mi è sempre piaciuta e sapevo che prima o poi il destino mi avrebbe portata qui” racconta Angelica Esposito all’apertura del suo nuovo negozio in via Mazzini 63 a due passi dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta.



Un’avventura quella nello stile che comincia a Lucca vent’anni fa per Angelica, in via San Paolino e che nel tempo si è andata affinando nella selezione di linee e materiali fra le eccellenze del "Made in Italy”. "Una ricerca continua - racconta - che ha permesso negli anni di offrire un prodotto che le somigliasse, fatto di discrezione, eleganza senza dimenticare un pizzico di anticonformismo, un po’ come Sarzana. Negozio gemello di quello storico di Lucca che prosegue la propria storia, Reo Galante Sarzana vuole essere una nuova sfida per incontrare un pubblico nuovo dal quale prendere spunto e ispirazione".

Reo Galante è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. L'apertura domenicale è solo al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30