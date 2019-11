Un nuovo defibrillatore installato dalla Croce Verde Arcola

Sarzana - Val di Magra - Martedì 10 dicembre alle 10 la Croce Verde Arcola inaugurerà la 4^ colonnina DAE del territorio comunale. Questa nuova postazione, che sarà situata sulla via Aurelia, nella frazione di Ressora nei pressi della scuola primaria, è stata realizzata con il contributo dell' Associazione Tive6 #semprepresenteconunsorriso e con il contributo delle offerte in memoria di Sergio Poggiali.

"L'intera Pubblica Assistenza ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile quest'ennesimo passo verso un Arcola cardioprotetta - si legge in una nota -. Dobbiamo ricordarci che in caso di arresto cardiaco dopo 4 minuti iniziano i danni cerebrali e dopo 10 minuti le lesioni diventano irreversibili, ma tutto questo si può contrastare effettuando le giuste manovre di rianimazione sulla persona colpita dal malore; ognuno di noi dovrebbe essere in grado quanto meno di saper effettuare un massaggio cardiaco, la Pubblica Assistenza Croce Verde Arcola tiene spesso corsi gratuiti, sulle manovre base di rianimazione, aperti alla popolazione e sempre più frequentemente organizza lezioni informative sull'utilizzo dei DAE (Defibrillatori semi-automatici)".

Per rimanere sempre informati su tali corsi e lezioni informative o per ogni altra informazione potete seguire le pagine social Facebook e Instagram @pacroceverdearcola.