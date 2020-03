Un mezzo sorriso nell'emergenza: vinti 22mila euro a Luni

Sarzana - Val di Magra - Il SuperEnalotto di giovedì 19 marzo ha portato un altro "5" in Liguria, stavolta a Ortonovo, comune di Luni. La schedina vincente è stata convalidata in piazza Serravalle 13 e ha regalato al suo autore un premio di 22.110,73 euro. La caccia al Jackpot proseguirà nel concorso di sabato, quando verranno messi in palio 35,7 milioni. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, proprio in Liguria – come riporta Agipronews, e sempre in provincia di La Spezia, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola.