Un lettore: "Crateri sulle strade delle Colline del Sole", il sindaco: "Interventi già in programma"

Sarzana - Val di Magra - “Vi scrivo per denunciare lo stato di degrado ambientale in cui versano da anni le Colline del Sole, nel comune di Castelnuovo Magra. Crateri sull'asfalto e vegetazione incolta ovunque. Le strade di quella che dovrebbe essere un’oasi ambientale da tutelare, ricca di biodiversità, di vigne apprezzate già da Plinio il Vecchio e uliveti, sono da anni abbandonate al degrado, malgrado i ripetuti appelli dei pochi residenti al Comune, al Sindaco, all’ufficio Lavori pubblici e alla Polizia locale”. È quanto ci scrive un lettore che aggiunge: “La situazione è ormai inaccettabile. Crateri sull'asfalto, vegetazione incolta che invade in più punti la sede stradale, segnaletica mancante o nascosta, pini marittimi in pessimo stato di salute e a rischio incendio boschivo, vistosi cedimenti dell’asfalto, canali di deflusso delle acque piovane in totale abbandono da anni e inservibili al loro scopo. Questa la pericolosissima situazione della strada comunale che sale sulle Colline del Sole. Le foto che vi allego ritraggono in particolare via Marciano Alto, che sale verso la frazione Santa Rosa, la più paesaggistica e la più compromessa. Sembra uno scenario di guerra. Come si evince chiaramente dalle foto, oltre che pericolosa per automobilisti – è ormai impossibile raggiungere molte abitazioni senza danneggiare l’auto - motociclisti e ciclisti, le condizioni della viabilità sono ormai drammatiche, tra buche, voragini, frane e inutili rattoppi. L’appello è al Sindaco, affinché intervenga per tutte le zone interessate e a fronte di questa vera e propria emergenza avvii immediatamente un capillare programma di interventi che risolva in maniera efficace e definitiva le criticità documentate, affinché sia garantita la necessaria e regolare manutenzione alle strade del territorio di competenza del Comune di Castelnuovo Magra. L’ambiente naturale – ce lo insegna l’emergenza climatica globale – va salvaguardato. Non dimenticato”.



Interpellato in proposito da CdS il sindaco Montebello afferma: “La strada è messa male ne siamo consapevoli, ma le Colline del Sole non sono affatto dimenticate e in particolare sulla viabilità di Marciano abbiamo investito circa 150mila euro negli ultimi tre anni in termini di asfaltature. Sono già in programma una serie di interventi che proseguiranno anche prossimamente nel tratto segnalato dal vostro lettore. La via di Santa Rosa – aggiunge – è rimasta fra le ultime anche perché recentemente c'è stato un intervento edilizio che prevedeva il passaggio di mezzi pesanti. Sarebbe stato controproducente asfaltare un tratto che avrebbe dovuto sopportare carichi importanti, abbiamo deciso di attendere la fine dei lavori per poi partire con l'asfaltatura”.