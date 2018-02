Un ingegnere all'iniziativa di Sarzana per Sarzana, le precisazioni dell'Ordine

Sarzana - Val di Magra - "A seguito di diverse segnalazioni ricevute nelle ultime ore in merito all’evento “Carducci e Poggi Sicurezza e vulnerabilità sismica per le nostre scuole” organizzato per il giorno venerdì 9 alle ore 18, il Consiglio dell’Ordine Ingegneri della Spezia, a tutela del ruolo istituzionale che ricopre, comunica che nessun proprio iscritto è stato autorizzato e/o delegato, come rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri, a partecipare a convegni e/o incontri di varia natura, organizzati da enti e/o associazioni impegnate nell’ambito dell’attuale campagna elettorale per le elezioni politiche e/o amministrative". La precisazione arriva dal presidente dell'Ordine spezzino Pietro Franchetti Rosada che in merito all'iniziativa promossa per domani dall'associazione "Sarzana per Sarzana" (QUI) aggiunge: "Resta inteso che ciascun iscritto è libero di partecipare, a titolo esclusivamente personale, a qualsiasi evento pubblico ma si diffida dal prendere parte agli eventi di cui sopra a nome e/o per conto dell’Ordine degli Ingegneri".