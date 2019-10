Sarzana - Val di Magra - Oltre 1.500 persone, un corteo che a tratti ha sfiorato il chilometro e Via Cisa senza auto per due ore buone tra la rotonda all'altezza dello svincolo autostradale di Santo Stefano e quella del Cmd a Ponzano Madonnetta. Una manifestazione, quella tenutasi oggi pomeriggio per dire no al Biodigestore di Saliceti, che ha richiamato tantissimi santostefanesi ma anche una buona fetta di persone arrivate dal resto della vallata e della provincia. Hanno marcato presenza tutti i sindaci di area centrosinistra tra quelli invitati - Battilani di Bolano, Bertoni di Vezzano, Paganini di Arcola e Sisti di Santo Stefano – con le due prime cittadine che hanno animato la mobilitazione dal principio alla fine, camminando fianco a fianco in testa al serpentone. Tra gli esponenti politici presenti, la deputata Raffaella Paita e il consigliere regionale Juri Michelucci di Italia Viva, il consigliere regionale Francesco Battistini (Italia in Comune-Linea condivisa), numerosi consiglieri e assessori comunali, in primis quelli santostefanesi – la frizzante maggioranza pressoché al completo, più per l'opposizione Paola Lazzoni –, e ancora i consiglieri grillini Pucci (Vezzano) e Giorgi (Sarzana), i consiglieri comunali spezzini Federica Pecunia (Italia Viva) e Massimo Baldino. Versante mancino dell'arco costituzionale completato da esponenti di Articolo 1, Pci, Rifondazione e altre forze del 'cespuglio' della sinistra. Presenza in massa di attivisti del Comitato No Biodigestore, affiancato da innumerevoli altri sodalizi (alcuni arrivati da fuori) come da associazioni quali Anpi, Legambiente e Lipu. Un corteo animato e vociante che ha scandito vari slogan, dal classico augurio di un viaggio a fare in c*** all'impianto che Recos intende realizzare, al più strutturato refrain “Toti, Giampedrone e Viale, no alla rumenta, sì all'ospedale”.



La capogruppo pentastellata in Regione Alice Salvatore ha oggi diffuso una nota di sostegno alla manifestazione in cui il digestore viene definito “una bomba a orologeria messa nelle case di tanti cittadini. È una questione seria e non va presa sottogamba come fanno la giunta regionale e tutte le amministrazioni interessate. Capiamo che si parla di milioni di euro per Iren. Ma i soldi non possono passare sopra la salute delle persone. È inammissibile che al grido d'allarme del territorio si continui a rispondere anteponendo le esigenze imprenditoriali del colosso ReCos-Iren. Da tempo propongo che, anziché il tossico e faraonico biodigestore caldeggiato dalla giunta ligure, si prevedano micro e medie impiantistiche di compostaggio aerobico, che non produce scarti e inquinanti, ma compost di alta qualità immediatamente fruibile". Anche Michelucci ha diramato un breve comunicato in cui afferma che “la manifestazione di oggi con la straordinaria partecipazione di cittadini ha sancito una volta per tutte la necessità che la Regione si assuma le sue responsabilità. Dopo un piano cambiato senza il necessario iter istituzionale e percorso di partecipazione, dopo aver negato la Vas e aver imposto un digestore di simile dimensioni (60 mila tonnellate) non previsto a Saliceti, oggi la Regione non può lavarsene le mani adducendo motivazioni tecniche. I cittadini scesi in piazza chiedono responsabilità all'ente regionale e rispetto per un territorio che ha già dato molto all'intera comunità provinciale". "La giunta Toti - così Verushka Fedi, segretario provinciale di Rifondazione - non può continuare ad ignorare le legittime richieste dei cittadini, la procedura autorizzativa in corso per il progetto in questione deve essere immediatamente bloccata se si vuole avere la possibilità di rivedere il piano dei rifiuti e valutare realmente non solo un altro sito ma una gestione del ciclo dei rifiuti intesa".