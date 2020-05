Un film sulla lotta alle mafie, gli studenti sarzanesi e Libera ricordano Capolicchio

Sarzana - Val di Magra - In occasione del ventisettesimo anniversario della strage dei Georgofili, in ricordo di Dario Capolicchio, il Presidio di ‘Libera’ Sarzana e L’associazione ‘L’Égalité’ hanno dato vita ad una assemblea seminariale virtuale, in collaborazione con l’Istituto Superiore ‘Parentucelli-Arzelà’, per rinnovare la memoria delle vittime innocenti e l’impegno contro le mafie. Gli interventi dei relatori saranno visibili attraverso un filmato curato da ‘L’Égalité’, venerdì 22 maggio su Tele Liguria Sud (dalle 11 alle 13 il programma prevede infatti i contributi della scuole superiori e medie). Il filmato ‘27 Maggio virtuale’, inserito nel progetto “La scuola non si ferma”, sarà preceduto da un saluto del dirigente dell’Ufficio scolastico Roberto Peccenini e da un lavoro dell’Isa 1 dal titolo “23 maggio, anniversario di Capaci” e sarà seguito da quelli dell’Alberghiero ‘Casini’ (La cena della legalità) e quelli dell’Isa 13 (La costituzione e le forme di governo) e dell’Isa 12 (Costituzione e salute).



Il 27 maggio Dario Capolicchio, studente di Sarzana iscritto alla facoltà di Architettura, perse la vita a causa dell’attentato di mafia avvenuto a Firenze. In suo ricordo, da diversi anni a questa parte, il ‘Parentucelli-Arzelà’, grazie soprattutto ai ragazzi di ‘L’Égalité’ e ‘Libera’, ha assegnato a quel giorno la data di chiamata a raccolta di dirigenti, docenti e studenti con lo scopo di discutere sui temi della legalità e lotta alle organizzazioni criminali. Questa volta saranno interventi in celluloide, in tutto 45 minuti, a ripercorrere i momenti salienti della memoria e la forza dei simboli.



La pellicola si apre con l’intervento di Gaia Cerri, referente del presidio ‘Libera’ di Sarzana. La giovane spiega in che modo quest’anno gli organizzatori si sono dovuti reinventare l’assemblea seminariale, ai tempi del coronavirus puntando sul ricordo di Capolicchio e sui documenti contro le mafie. La docente Vera Giambò parla poi dell’impegno dell’istituto superiore sarzanese nella diffusione dell’educazione della legalità a partire dalla piccole scelte quotidiane. Francesco Baruzzo (Coordinamento provinciale Libera) invece mette sotto la lente di ingrandimento la vicinanza alle vittime del fenomeno mafioso e l’attenzione per le persone più deboli.



Successivamente Paolo Rissicini di ‘L’Égalité’ focalizza l’importanza dell’assemblea a distanza con filo conduttore l’interesse sociale ed educativo e prende come spunto il film ‘Selfie’ del regista Agostino Ferrente ambientato nel rione Traiano a Napoli. Poi ancora, Gabriele Bellè racconta gli anni bui dello stragismo tra il 1992 e il 1993. E Marco Antonelli, anche lui volontario di Libera, ringrazia il dirigente del Parentucelli-Arzela Generoso Cardinale e i docenti tutti per aver reso possibile l’occasione di riflessione grazie alla realizzazione del film



Infine Marco Lorenzo Baruzzo (referente del presidio “Dario Capolicchio”) rievoca per filo e per segno la strage di Capaci, il cui anniversario cade proprio in questi giorni, il 23 maggio. A partire da mercoledì 27 maggio i singoli interventi seminariali saranno pubblicati sulla pagina Instagram ‘Libera’ Sarzana.