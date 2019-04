Un'escursione cittadina a misura di disabile

Sarzana - Val di Magra - Si terrà il prossimo 27 aprile l'iniziativa di promozione sportiva “Un sentiero per tutti”, proposta dal Club Alpino Italiano – CAI e Unione Italiana Sport Per Tutti – UISP, dedicata ai comuni camminatori e anche ai soggetti disabili che potranno fare il percorso in autonomia. Lo ha deciso la Giunta su proposta del sindaco Cristina Ponzanelli, che ha tenuto per sé la delega al ramo insieme a quella per le pari opportunità.

Il percorso cittadino, che avrà come punto di partenza e di arrivo piazza Luni, consentirà infatti ai soggetti disabili di partecipare anche avvalendosi di strumenti tecnologici quali la joelette, speciale carrozzella da fuori-strada, che consente ai non deambulanti di partecipare alla marcia.

“La disabilità è una straordinaria opportunità: è forza, coraggio e bellezza-. ha commentato il sindaco Cristina Ponzanelli. - Le più gravi sofferenze sono causate non dalla condizione di particolarità della disabilità ma dall'esclusione, dalla mancanza di empatia, dall'ignoranza. Occasioni come questa, in cui tutti insieme possiamo metterci in cammino, sono una straordinaria opportunità di vivere insieme la nostra città, ognuno con le proprie unicità. Grazie al CAI e grazie alla nostra città, che è da sempre vicina ad ognuno".