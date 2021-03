Un crowdfunding per un foresteria nel bene confiscato

Sarzana - Val di Magra - Una decina di giorni per trasformare un sogno in realtà: far nascere una foresteria lungo la via Francigena nel bene confiscato alla criminalità organizzata in via Ghigliolo Alto, a Sarzana (La Spezia) assegnato alla Comunità Papa Giovanni XXIII e al Consorzio Cometa.

A promuovere la raccolta fondi sulla piattaforma www.ca-crowdforlife.it, il portale di crowdfunding di Crédit Agricole Italia, è appunto la Comunità Papa Giovanni XXIII - associazione internazionale di fedeli fondata nel 1968 da don Oreste Benzi e attiva da allora contro l'emarginazione e la povertà - al cui fianco si trovano il Consorzio Cometa, La Missione Sportiva, Volontari di Crescita Comunitaria, Acli, Agesci e L’égalité.



La raccolta fondi si inserisce nel quadro più generale del progetto Ca’ Carnevale, che dal 2015 promuove il riutilizzo sociale della villa già sequestrata e confiscata a un imprenditore sarzanese nel 2010, e che nel 2013 è stata trasferita al patrimonio del Comune di Sarzana. La casa è stata riportata a piena abitabilità nel 2017 - grazie al contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Verso il welfare di comunità” - per adeguare la villa alle finalità di insediamento di una casa famiglia della Comunità Papa Giovanni XXII, luogo di accoglienza e condivisione.

È possibile aiutare questa realtà, donando anche un piccolo contributo (tramite bonifico o carta di credito), a raggiungere una tappa successiva del progetto: la nascita di una foresteria per offrire ospitalità ai gruppi, attraverso il recupero di uno spazio adiacente la villa e mai utilizzato. Uno spazio, dove gruppi di volontari, associazioni e altre persone ancora potranno fermarsi, e che proprio nella foresteria, accanto alla casa famiglia, potranno trovare un luogo di incontro per organizzare corsi o iniziative sociali. Ma soprattutto un’occasione di crescita civica e personale, nel terreno comune di valori come la condivisione e la diversità di prospettive. Un luogo a cui si vorrebbe dare il nome di una vittima innocente delle mafie, per gettare un ponte fra la lotta per giustizia e la verità e l’impegno quotidiano di cultura, solidarietà e incontro.

Ad ogni euro donato tramite la raccolta fondi sulla piattaforma www.ca-crowdforlife.it si sommerà un euro di contributo da parte di Fondazione Carispezia, fino ad un massimo del 50% dell'importo obiettivo.



(immagine di archivio)