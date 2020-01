Un corso di introduzione all'analisi sensoriale del miele

Sarzana - Val di Magra - Apiliguria (l'associazione di Apicoltori delle quattro province liguri) in collaborazione con l’Albo nazionale di analisi sensoriale del miele, vorrebbe formare in provincia di La Spezia tecnici in grado di dare valutazioni e formulare giudizi obiettivi sul miele attraverso l'analisi sensoriale. La Sezione di La Spezia organizza in tal senso il corso di Introduzione all'analisi sensoriale del miele.

L'esperto di analisi sensoriale dei mieli impara a riconoscerli attraverso i cinque sensi. I passaggi formativi che Apiliguria Sez. La Spezia prevede di organizzare sono i seguenti:

a fine gennaio: organizzazione del corso d’ Introduzione all’analisi sensoriale a Sarzana ;

fine anno 2020: corso di perfezionamento di primo livello;

primavera 2021: il corso di perfezionamento di secondo livello con esame finale ed entrare così a far parte dell’Albo nazionale

il corso 1 partirà il: 30 gennaio, durerà 28 ore e si svolgerà in 4 giornate (30,31 gennaio,1, 2 febbraio ) nell’orario dalle 9-12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.



Come previsto da disciplinare sarà a numero chiuso (massimo 25 partecipanti).



Il corso si svolgerà all’Hotel Sant’Andrea via variante Aurelia 34, 19038 Sarzana.