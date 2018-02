Un corso di autodifesa anche ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Dopo il successo del primo corso femminile propedeutico di difesa personale organizzato con la collaborazione del Comune della Spezia, l’Accademia Arti Marziali riprende questa iniziativa anche ad Arcola, estendendola a tutti, senza distinzione di sesso. Questo è stato possibile con l’aiuto del Comune di Arcola, che ha messo a disposizione la palestra comunale presso la Scuola Media così da consentire ai propri concittadini una esperienza che, se non li trasformerà in “combattenti di strada”, li renderà tuttavia più consapevoli delle possibilità di difesa che si offrono a tutti, dei limiti legali e della necessità di agire con la testa prima che con la violenza. Sono quattro lezioni, una per settimana, dalle 19,00 alle 20,30 del martedì, per l’apprendimento delle basi dell'MGA, il metodo globale di autodifesa elaborato dalla FIJLKAM (la federazione di judo, lotta, karate e arti marziali costituita nell'ambito del CONI) utilizzando alcune tecniche semplici presenti nelle varie discipline federali e adatte a essere poste in essere da chiunque possa trovarsi in situazione di pericolo. Gli insegnanti di MGA sono istruttori federali nelle varie discipline (judo, lotta, karate, ju-jutsu, aikido), che hanno seguito corsi appositi per l'insegnamento del "metodo" a persone comuni e non ad atleti. Il corso partirà martedì 27 febbraio. Le lezioni pratiche saranno svolte dagli istruttori Augusto Peghini (cintura nera IV° dan ju jitsu) e Alessandro Casseri (che affronterà anche gli aspetti legali della legittima difesa) mentre gli approfondimenti psicologici dell’autodifesa, sia in strada che tra le mura domestiche, saranno svolti dott.ssa Chiara Maddalena Sannino, L'abbigliamento è estremamente semplice: bastano una maglietta e i pantaloni, non servono le scarpe perché si usa il "tatami", il tappeto tipico delle arti marziali. Per informazioni e per adesioni è possibile utilizzare la casella di posta elettronica augusto.peghini@tiscali.it oppure il cell. 349 4708386 entro il 26 febbraio. Il corso è a numero chiuso fino ad un massimo di 15 partecipanti. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.