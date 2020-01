Sarzana - Val di Magra - Domenica 16 Febbraio alle 15.00 a Santo Stefano, in Piazza della Pace, prenderà vita il carnevale. Il tema della festa? Attualissimo: gli animali in via d'estinzione. In programma la sfilata per il centro storico del paese con la partecipazione della Filarmonica santostefanese... e poi merenda a cura dell'associazione "Nuove direzioni". In caso di pioggia la manifestazione slitterà a Domenica 23 Febbraio, con le stesse modalità. Consigliato l'abito... animalesco.