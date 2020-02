Un "bonus facciate" per incentivare la riqualificazione urbana

Sarzana - Val di Magra - Fra le novità del bilancio di previsione illustrato oggi dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e dall'assessore Baroni (QUI) c'è anche l'introduzione di un nuovo “bonus facciate” che avrà l'obiettivo di incentivare le ristrutturazioni sia nel centro storico che nel resto della città.

“Il decoro, non solo estetico ma anche morale – ha spiegato il professore – è la mia filosofia di vita ma è anche uno dei punti fermi di questa amministrazione che ha un programma per far tornare Sarzana bellissima. Servono un po' di tempo e fiducia ma questo primo provvedimento è un simbolo di ciò che vogliamo”.

“Nonostante i pesanti vincoli del nostro bilancio – ha aggiunto – sono convinto che se le cose vengono fatte con criterio, parsimonia e attenzione possono essere realizzate. Per questo abbiamo deciso di inserire nel bilancio una voce da 35mila euro per incentivare e sostenere circa una sessantina di interventi (equamente divisi fra centro e periferia) di altrettante facciate. Andremo così a coprire – ha concluso – il 10% che rimane scoperto dalle detrazioni statali”.