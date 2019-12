Un bando per la gestione dei cimiteri sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - Scadrà alle dodici del 30 gennaio il bando del Comune di Sarzana per l'individuazione di una cooperativa sociale per la gestione dei tre cimiteri cittadini (urbano, Falcinello e Marinella). Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la durata sarà di due anni. L'importo complessivo dell'appalto è di 147.230 euro così suddivisi: 46.860 per i servizi cimiteriali, 69.120 per il servizio di custodia del cimitero urbano, apertura e chiusura dei cimiteri comunali, 31.250 per la manutenzione del verde, delle aree scoperte e della viabilità ricadente nel perimetro dei cimiteri.

Il bando prevede anche il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti che attualmente prevedono tre operai e un impiegato.

Come detto le offerte dovranno pervenire agli uffici comunali entro il penultimo giorno di gennaio mentre le buste saranno aperte in seduta pubblica il 2 febbraio alle ore 9.